كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس يصادق على ميزانية قصيرة الأجل لتفادي إغلاق المؤسسات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على قانون إنفاق قصير الأجل لتجنب إغلاق المؤسسات الحكومية، في ظل استمرار الخلاف بين الأعضاء حول طلب الرئيس دونالد ترامب، تمويل بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك.

ويغطي قانون الإنفاق التزامات الحكومة الاتحادية ومؤسساتها لمدة أسبوعين، على أن يتوصل أعضاء الكونجرس إلى اتفاق على مشروع الميزانية العامة بحلول الجمعة 21 ديسمبر الجاري.

ووافق أعضاء الكونجرس على تمديد الإنفاق المؤقت أسبوعين، في الوقت الذي توجهت فيه الأنظار نحو العاصمة الأمريكية واشنطن في الأيام الأخيرة لمتابعة جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

وكان من المقرر أن يجتمع الرئيس ترامب مع نانسي بيلوسي زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، لكن اللقاء تأجل بسبب موت الرئيس الأمريكي السبق جورج بوش الأب.

ويرغب الرئيس ترامب في تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل الجدار، في حين يتمسك شومر بـ1.6 مليار دولار فقط للجدار، ولكن بيلوسي لا توافق على تخصيص أي أموال لهذا الجدار.

وتشير التقارير إلى أن ترامب سيجتمع مع بيلوسي وشومر الثلاثاء المقبل، للتوصل إلى اتفاق على تمويل الجدار المثير للجدل.