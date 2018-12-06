كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس يصادق على ميزانية قصيرة الأجل لتفادي إغلاق المؤسسات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووافق أعضاء الكونجرس على تمديد الإنفاق المؤقت أسبوعين، في الوقت الذي توجهت فيه الأنظار نحو العاصمة الأمريكية واشنطن في الأيام الأخيرة لمتابعة جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.
وكان من المقرر أن يجتمع الرئيس ترامب مع نانسي بيلوسي زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، لكن اللقاء تأجل بسبب موت الرئيس الأمريكي السبق جورج بوش الأب.
ويرغب الرئيس ترامب في تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل الجدار، في حين يتمسك شومر بـ1.6 مليار دولار فقط للجدار، ولكن بيلوسي لا توافق على تخصيص أي أموال لهذا الجدار.
وتشير التقارير إلى أن ترامب سيجتمع مع بيلوسي وشومر الثلاثاء المقبل، للتوصل إلى اتفاق على تمويل الجدار المثير للجدل.
وفي الوقت نفسه، فإن المفاوضات على تمويل الجدار ربما تؤدي إلى خلافات بين الديمقراطيين، إذ ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن الديمقراطيين في مجلس النواب يخشون تخلي السيناتور الديمقراطي شومر عن موقف الحزب، والانضمام إلى ترامب في موضوع الجدار.
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