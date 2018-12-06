كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين فى ذكرى قتل مراهق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشتبكت الشرطة اليونانية مع المحتجين اليوم الخميس بعد مظاهرات للاحتفال بالذكرى العاشرة لمقتل مراهق على يد الشرطة، التي تسببت في أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقود.
وبدأت المسيرة السلمية فى وسط أثينا بذكرى "ألكساندروس جريجوروبولوس" البالغ من العمر 15 عاما الذي قتل بالرصاص في عام 2008.
وبعد المسيرة المسائية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يلقون قنابل حارقة عليهم في حي اكسارتشيا البوهيمي حيث قتل الصبي غير المسلح.
وقام بعض المحتجين بإضرام النار في حاويات القمامة وأشعلوا النار في السيارات، وفقاً لوكالة رويترز.
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