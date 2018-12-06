كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلق على حادث اصطدام طائرتين للجيش الأمريكي قرب اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالجهود التي قامت بها القوات الأمريكية المرابطة في اليابان، لإنقاذ أفراد

طاقم الطائرتين الحربيتين، اللتين اصطدمتا في وقت سابق اليوم قبالة سواحل اليابان.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن ترامب وجه الشكر للقوات الأمريكية لاستجابتها السريعة

في مواجهة هذا الحادث، والذي أسفر عن إنقاذ شخصين توفي أحدهما لاحقا، فيما اعتبرت حالة الثاني مستقرة.

وأشارت الشبكة إلى أن القوات الأمريكية تواصل عمليات البحث عن خمسة آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

وخاطب ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - القوات الأمريكية باليابان قائلا "نحن هنا

لتقديم كل ما تحتاجون إليه أيا كان".

وكان حادث التصادم قد وقع، وقت سابق اليوم، قبالة سواحل اليابان أثناء قيام الطائرتين الحربيتين

الأمريكيتين بمناورات روتينية شملت التزويد بالوقود.