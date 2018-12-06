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العراق: اغتيال قيادي في التيار الصدري

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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:49 م

العراق: اغتيال قيادي في التيار الصدريوكالات

 

أفادت مصادر لقناة "روسيا اليوم"، في العاصمة العراقية بغداد باغتيال قيادي من سرايا السلام التابع للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين البارز مقتدى الصدر، أمس الخميس.
وقالت المصادر، إن "مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق النار على القيادي في سرايا السلام حسين الحجامي، في منطقة الشعلة شمالي غرب بغداد".
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