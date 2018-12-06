كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا وروسيا يتفقان على استثمارات في قطاع النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا، اتفقتا على استثمار 5 مليارات دولار

في قطاع النفط، وتصدير 600 ألف طن من الحبوب الروسية إلى بلاده.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مادورو قوله في تسجيل مصور من موسكو نشر على "تويتر": "تم

توقيع عقود مع الشركاء الروس لضمان استثمار أكثر من 5 مليارات دولار، لزيادة إنتاج النفط، وتم ضمان

استثمارات روسية بأكثر من مليار دولار في إنتاج التعدين وبشكل أساسي الذهب".