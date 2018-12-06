الجيش الجزائري يضبط 11 صاروخ جو-أرض عند حدود مالي

كشفت مفرزة للجيش الجزائري، مخبأ للذخيرة يحتوي على 11 صاروخ جو- أرض مضاد للدبابات عيار57 ملم، إثر عملية بحث وتفتيش داخل منطقة برج باجي مختار.

ودمرت مفارز للجيش الخميس، إثر عمليات بحث وتمشيط مناطق متفرقة بكل من تيزي وزو، جيجل وباتنة وبرج بوعريريج، ثلاث قنابل تقليدية الصنع و11 مخبأ للمسلحين، تحتوي كميات من الذخيرة ومعدات تفجير وفرش وأغراضا مختلفة.

وجرى في السياق ذاته، وفي إطار عملية مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، تفتيش منطقة تينزاواتين الحدودية، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وعثر على مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمتر و120 كلغ من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن “العمليات تأتي لتعزيز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش، ولتأكيد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، في عموم ربوع الوطن، ولدحض محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد”.