-الفراشة” يحاصرون رئيس جماعة إنزكان لأزيد من ساعة .. وإنزال أمني لتخليصه – فيديو”

أقدم عدد من الباعة المتجولين، زوال اليوم الخميس، على محاصرة رئيس جماعة إنزكان، مباشرة بعد خروجه من مقر الجماعة، قبل أن تتدخل السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة لإنقاذ الموقف وتأمين مغادرته.

وفوجئ أحمد أدراق، رئيس جماعة إنزكان، فور خروجه من مقر مؤسسة الجماعة، بمحاصرته وهو داخل سيارته، من طرف العشرات من الباعة المتجولين، الذي أصروا على منعه من المغادرة، بعد أن عمد عدد منهم إلى الارتماء أمام سيارته، في حين اختار البعض الآخر الإحتجاج والحديث عن وضعيتهم بصفتهم باعة متجولين بساحة المسيرة وشارع المختار السوسي وفضاءات أخرى.

واقعة محاصرة رئيس جماعة انزكان من طرف “الفراشة” استمرت لأزيد من ساعة، قبل أن تحل بعين المكان عناصر القوات المساعدة ورجال الأمن الوطني والسلطات المحلية، والذين قاموا بتأمين مغادرته بصعوبة كبيرة، بعدما بدأ الباعة المتجولون يسقطون تباعا أمام السيارة، الشيء الذي اضطر السطات الى التدخل وإبعادهم بالقوة، فاسحين الطريق للمسؤول الجماعي، الذي غادر وسط تغطية أمنية مشددة، في حين نقلت سيارة الإسعاف بعض المشاركين في الإحتجاج ومحاصرة الرئيس، إلى المستشفى الإقليمي إنزكان لتلقي الإسعافات الأولية.

وتأتي واقعة محاصرة رئيس جماعة إنزكان، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما أقدمت السلطات الإقليمية والمحلية وجماعة إنزكان قبل شهور، على إجلاء الباعة المتجولين من شوارع المدينة، لمحاربة احتلال الملك العمومي، خصوصا بعدما تم توزيع أزيد من 408 مربع داخل السوق الجديد “الحرية” لفائدة “الفراشة”، وهي الخطوة التي لم يستفد منها الجميع بداعي عدم توفر المعايير المسطرة من طرف اللجنة المختلطة المتكونة من ممثلي الجماعة والسطلة المحلية.