إغلاق برج إيفل أمام الزوار يوم السبت تحسبًا للاحتجاجات

قالت الشركة المشغلة لبرج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس إن المعلم السياحي سيغلق أبوابه أمام الزوار، يوم السبت؛ بسبب احتجاجات من المقرر أن تشهدها العاصمة في ذلك اليوم.

وأضافت الشركة في بيان: “المظاهرات التي تم الإعلان عنها، السبت 8 دجنبر، في باريس لا تسمح لنا باستقبال الزوار في ظروف آمنة”.

وتلقت أكثر من عشرة متاحف ومواقع ثقافية ومتاجر في وسط باريس أوامر من الشرطة بإغلاق أبوابها؛ خشية تفجر أعمال عنف خلال الاحتجاجات.