فاخر ينحني للعاصفة ويقرر الرحيل عن الجيش الملكي

أصبح الإطار الوطني امحمد فاخر، على بعد خطوات من مغادرة أسوار فريق الجيش الملكي، بعد المشاكل التي مر منها بالفترة الأخيرة، بدءاً بسوء النتائج، ثم تسريب شريط صوتي للعميد يوسف القديوي وهو يتهمه بـ”السمرسرة”، وأخيراً الضغط الجماهيري.

مصادر قريبة من الفريق العسكري، أكدت بأن فاخر لن يقود الجيش الملكي في مباراة الكلاسيكو المقبل أمام الوداد الرياضي، وإعلان نهاية ارتباطه رسمياً سيكون خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فاخر أصر على الانسحاب من تدريب العساكر، بسبب الضغط، بالرغم من تشبثه سابقاً بالاستمرار مدرباً للمجموعة، في تصريحات تلت مباراة أولمبيك أسفي.

وتحاشى فاخر أن يجيب بشكل صريح عن مستقبله مع النادي سلفاً، لكنه شدد قائلاً في ندوته الصحفية : ” النتائج السلبية التي نحصدها لا تعكس حقيقة الأداء الذي نبصم عليه، ففي هذه المباراة قدمنا مستوى جيد، احتكرنا الكرة لكننا لم نفلح في تحوبل الكم الهائل من الفرص إلى أهداف”.

وبخصوص تكرار الهتافات من قبل الجماهير والتي تنادي برحيله عن النادي، فقد رد عنها فاخر بالقول: ” أكيد أنكم تتابعون الفريق منذ سنوات، هذه الأمور ليست جديدة بالنسبة للفريق العسكري وتتكرر في كل موسم ومع كل مدرب، لدي برنامج وأهداف مع إدارة النادي و أعمل علي تحقيقها”.

وفي السياق ذاته، رفض فاخر الحديث عما يدور داخل البيت العسكري، بعد أن تناثرت العديد من الأنباء التي تتحدث عن تخادل بعض اللاعبين وعدم رغبتهم في اللعب تحت إمرة المدرب فاخر، إذ رد الأخير بالقول: ” ما يهمني هو كرة القدم وأنا لا أدخل في هذه الحيثيات”.