القضاء يوزع 36 سنة سجنا نافذا على دفعة جديدة من معتقلي حراك جرادة

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، مساء اليوم الخميس، أحكاماً جديدةً على دفعة من معتقلي حراك جرادة.
ووزّعت المحكمة 36 سنة سجناً نافذاً، وغرامات مالية، على 18 معتقلاً، من نشطاء الحراك الشعبي بجرادة.
وقضت المحكمة في حق كل من عبد الحق بوركبة، وعز الدين ميموني، حسن فلاقي، ورضوان معناوي، وميمون حمداوي، والحسين بناصر، وصالح هشام، وخالد خنفري، ومحمد الكيحل، بثلاث سنوات نافذة.
وأدانت ابتدائية وجدة، كل من جمال غزار، وأيوب الزياني، بسنتين سجناً نافذةً، بينما أدانت محمد هدية الله، ومحمد الرحماني، ويحيى إسماعيل، ومصطفى حساني، وعبد الإله حمّادي، بسنة واحدةٍ سجناً نافذاً.
وأدين محمد خربيش، بأقل حكم ضمن مجموعة المعتقلين، وقضي في حقه حكماً بالسجن النافذ لأربعة أشهر.
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