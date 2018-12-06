أوزون” تتوج 5 جمعيات مدنية فائزة بمسابقة “أنظف حي” -فيديو”

توجت، مساء اليوم الخميس، 5 جمعيات بمدينة سطات بعد فوزها في مسابقة “أنظف حي” التي نظمتها مجموعة أوزون للبيئة والتنمية.

وفازت كل من جمعية الملاح للثقافة والتنمية وجمعية المنظمة الكشفية المغربية بالرتبة الأولى للمسابقة، التي نظمت في إطار حلمة للنظفة استمرت على مدى شهر كامل.

الحملة شهدت تطوع عدد من المواطنين الذين شاركوا فيها، والذين تم تكريمهم بجوائز تقديرية، ومن ضمنهم إحدى السيدات التي دأبت على القيام بتنظيف أزقة الحي الذي تسكن فيه، إيمانا بها بالمسؤولية الجماعية في الحفاظ على الفضاء العام.

كما توجت لجنة تحكيم مشكلة من ممثلين عن المجلس الجماعي ومختلف السلطات المحلية المعنية 4 جمعيات أخرى تمثل المركب السكني سلطانة، وحي الكمال، ومانيا وغيرها، والتي نفذت أعمال تزيين وتجميل للأحياء التي تنشط فيها، فيما أمدتهم مجموعة “أوزون” بمختلف المعدات واللوازم.

وعبرت فعاليات المجتمع المدني بسطات عن جاهزيتها للمساهمة في إضفاء جمالية على مختلف أحياء المدينة، حيث أكدت متحدثة بإسمهم أن الجمعيات المشاركة أخذت على عاقتها مهمة التواصل مع المواطنين وتأطيرهم وتحسيسهم بأهمية المحافظة على البيئة.

عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لشركة أوزون، أكد في تصريح بالمناسبة ل”اليوم 24″ أن مجموعته منخرطة في مسلسل لتحفييز المواطنين وتربية الناشئة وتحسيسها بأهمية الحفاظ على الفضاء العام باعتباره ملكا جماعيا.

وأكد بدراوي أن الحملة المذكورة ستجوب مختلف المدن التي تدبر أوزون بها قطاع النظافة بدءا من شمال المملكة إلى جنوبها.

وكان تتويج الجمعيات المذكورة قد جاء خلال حفل نظم مساء اليوم ببدار الثقافة بسطات، وهو الحفل الذي حضره عامل سطات ورئيس مجلسها البلدي وقيادات الدرك الملكي والأمن الوطني وغيرها من السلطات المعنية، كما شارك فيه مجموعة من الفنانين بينهم، كل من نعيمة لمشرقي، ونورة الصقلي ورشيد الوالي وغيرهم.