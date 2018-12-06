شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «ويكيليكس» يستطيع الخروج للحرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أسانج إن الإكوادور تسعى لإنهاء لجوئه وتسليمه للولايات المتحدة حيث يستعد مدعون أمريكيون لملاحقته قضائيا بجرائم جنائية. وكشفت ويكيليكس عن آلاف الوثائق العسكرية السرية الأمريكية من بين وثائق سرية أخرى.
وأضاف مورينو في مقابلة مع محطة إذاعية محلية "هناك سبيل لأسانج لاتخاذ قرار بالمغادرة والخروج للحرية".
وأشار إلى أن أسانج لا يزال يواجه عقوبة بالحبس في المملكة المتحدة لخرقه شروط إطلاق سراحه بكفالة عندما سعى للجوء لتجنب تسليمه للسويد التي كان مطلوبا فيها لاستجوابه في إطار تحقيق بشأن قضية اعتداء جنسي.
وقال مورينو إن عقوبة خرق شروط الكفالة "لن تكون طويلة". وقالت المملكة المتحدة للإكوادور إن مدة حبسه لن تزيد على ستة أشهر وإنه لن يكون معرضا لتسليمه إذا غادر السفارة.
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