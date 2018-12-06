انت الان تتابع مصر تشارك في منتدى البريد الإفريقي التاسع بأبيدجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ م

يشارك البريد المصري في اجتماعات منتدى البريد الإفريقي التاسع الذي ينظمه اتحاد البريد العالمي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة يومين، بدعوة من الاتحاد العالمي، بحضور أكثر من 500 من قيادات المؤسسات البريدية من جميع أنحاء العالم. وقال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم، إن البريد المصري يشارك في فعاليات المنتدى هذا العام كمتحدث رسمي رئيسي وضيف شرف ورئيس للجلسة العامة للمؤتمر، ما يعد تجسيدا واضحا للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري خلال الفترة الماضية المتمثل في المشاركات الفعالة.

وأضاف الصغير أنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة لأعمال المنتدى نهاية 2019 بإجماع الدول المشاركة تأكيدًا على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية.وتابع، مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق الشمول