انت الان تتابع جماهير المصري تهاجم مصطفى يونس ومجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ م

صبت جماهير النادي المصري، التي تواجدت في مدرجات ملعب الجيش باستاد «برج العرب»، على مصطفى يونس المدير الفني للفريق البورسعيدي، بعد انتهاء مباراة المصري اليوم أمام الأبيض والخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد. وجاء هجوم جماهير النادي البورسعيدي، على مصطفى يونس بسبب الأداء الهزيل الذي ظهر عليه فريق المصري ما ترتب عليه تعرض الفريق للخسارة الثانية منذ تولى يونس تدريب مهمة تدريب المصري. ولم يسلم مجلس إدارة النادي المصري هو الآخر من الهتافات التي عبرت بها جماهير بورسعيد عن غضبها من خسارة فريقها والعرض المتواضع أمام الزمالك.

من جانبه أعرب مصطفى يونس، المدير الفني للفريق عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام الزمالك اليوم الخميس بهدفين دون رد، وقال «يونس»، عقب المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير وقوي، وأعتقد أنه المرشح الأول للفوز بالدوري هذا الموسم، قدمنا مستوى جيدا رغم الهزيمة، والجميع يعلم أنني توليت المهمة في وقت