انت الان تتابع أجمل أفلام الشتاء.. 5 مشاهد في هوليوود تحت المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدمت هوليوود كثيرا من الأفلام التي جعلت المطر فيه بمثابة بطل خفي الذي تكتمل به عناصر القصة، بل وفي بعض الأحيان تدور الحبكة حوله، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي.

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

فيلم Step Up 2: The Streets

المطر في السينما له سحر خاص، فأيًا كان تصنيف الفيلم الذي تتابعه، أكشن، دراما، أو حتى رومانسي، بكل تأكيد سيترك مشهد المطر في وجدانك تأثيرًا بالغًا، وقد تنسى بعض تفاصيل الفيلم لكن يظل مشهد المطر في ذهنك.. ومع الأجواء الممطرة التي نعيشها الآن، قد ترغب في إضفاء بعض السحر على حياتك، وفي التقرير التالي نستعرض أجمل أفلام الشتاء التي تناولت مشاهد المطر بشكل خاص، ولا يمكن نسيانها مهما تقدم الزمن، وربما تحتاج خلال قراءة هذا التقرير إلى كوب من الكاكو الساخن وتحميل فيلمك المفضل من القائمة التالية.

1- فيلم Sweet November كثير منا يربط الشتاء بالرومانسية، فأعظم قصص الحب حدثت وقت سقوط الأمطار، وفيلم Sweet November واحد منها، ويحكي الفيلم قصة حب تجمع بطليه، كيانو ريفز وتشارليز ثيرون، حيث يلتقي "كيانو" بالصدفة "تشارليز"، خلال اختبار تجديد رخصة القيادة، ويقع صدام بينهما كونهما يأتيان من عوالم مختلفة