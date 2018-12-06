انت الان تتابع مصطفى يونس: خسرنا أمام المرشح الأول للفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ م

أعرب مصطفى يونس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام الزمالك اليوم الخميس بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام. وقال «يونس»، عقب المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير وقوي، وأعتقد أنه المرشح الأول للفوز بالدوري هذا الموسم، قدمنا مستوى جيدا رغم الهزيمة، والجميع يعلم أنني توليت المهمة في وقت صعب، وأشركت لاعبين جددا، خاصة أن الفريق يحتاج العديد من الصفقات والدعم".

وتابع مصطفى يونس: "لم نظهر بالشكل الأمثل في الشوط الأول، ولكن تم تعديل الأوضاع في الشوط الثاني، وأضعنا العديد من الفرص، وكان ينقصنا إحراز هدف، ولكن في النهاية هذه كرة قدم، الفريق يلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وهو ضغط كبير من المباريات". وشدد المدير الفني للمصري على أن القادم أفضل، خاصة أنه بدأ يصلح ما