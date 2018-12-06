انت الان تتابع جنس فوق سفح الهرم.. دنماركي يصور مشهدًا إباحيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:صلاح لبن ومايكل سمير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ م

من أعلى أحد أهرامات الجيزة، نشر المصور أندرياس هفيد، دنماركي، مقطع فيديو وصورة بعنوان "تسلق الهرم العظيم"، وذلك على صفحته بموقع "فيسبوك"، وموقعه الشخصي أثناء ممارسته الجنس مع صديقته. ويعرف نوع هذا التصوير باسم "nudes" أو "العري"، ما أثار استياء العديد من المهتمين بالآثار مطالبين بمحاسبة المسؤول عن ذلك، لأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها. ويهتم أندرياس هيفيد، بأنواع تصوير مختلفة من الأماكن المرتفعة وناطحات السحاب والعري والآثار، في عدد من الدول بأوروبا وآسيا ورسيا.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، ففي العام الماضي، نشرت البلجيكية "Marisa papen"، عددًا من الصور لها وهي عارية بمنطقة آثار الهرم، ما أثار غضب عدد من المهتمين بالآثار، مطالبين بالتحقيق فى الأمر، ومعاقبة المسئول في ذلك الوقت. وألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على "ماريسا" أثناء خضوعها لجلسة التصوير