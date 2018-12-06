انت الان تتابع اتحاد جدة يواصل السقوط في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ م
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نتائجه السيئة، بعد أن تعرض لخسارة جديدة أمام نظيره الفيصلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، لتزداد معاناة العميد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة حتى اللحظة، مكتفيا بـ3 تعادلات جعلته في المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب المسابقة.
دييجو كالديرون، مهاجم الإسماعيلي السابق، افتتح التسجيل لفريق الفيصلي في الدقيقة العاشرة، بعد أن استقبل كرة ركنية في وسط مدافعي الاتحاد، وحولها إلى داخل مرمى فواز القرني، قبل أن يضيف إيجور روسي الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما ارتقى لركنية حولها براسه داخل شباك العميد. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أدرك فهد المولد هدف الاتحاد الوحيد، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، استقبلها بتسديدة قوية سكنت شباك الفيصلي، بعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتلقي الاتحاد هزيمة جديدة.
بهذه النتيجة تجمد رصيده الاتحاد، الذي تلقى خسارته التاسعة مقابل ثلاثة تعادلات ودون أي انتصار في البطولة هذا الموسم حتى الآن، عند ثلاث نقاط ليظل متذيلا للترتيب برصيد ثلاث نقاط.
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