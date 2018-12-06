«تعذيب وانتحار».. جرائم قتل الآباء للأبناء عرض مستمر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عامل يلقي أطفاله الثلاثة في النيل، ثم ينتحر بسبب خلافاته مع زوجته.. سمكري يلقي ابنته بالنيل انتقامًا من زوجته.. سائق يعذب نجله حتى الموت في منشأة ناصر

ازدادت الآونة الأخيرة، جرائم قتل أقدم خلالها آباء على قتل أبنائهم، بسبب الخلافات الزوجية، والظروف المعيشية الصعبة، وكانت آخر تلك الجرائم من ساعات، بعدما قام عامل بإلقاء أبنائه الثلاثة في نهر النيل، ثم انتحر بعد ذلك بإلقاء نفسه بالنيل، هربًا من الضغوط المعيشية، والخلافات الزوجية. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بانتشال جثة طفل من نهر النيل بدائرة إمبابة وجثة طفل آخر من نهر النيل بدائرة الوراق، وانتشال جثمان أحد الأشخاص بنهر النيل بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وجثمان طفلة بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتبين من خلال التحريات والفحص قيام أحمد عيد عبد الجواد، عامل ومقيم القاهرة، 45 سنة، بإلقاء نفسه بنهر النيل. وذلك بعد قيامه بالتخلص من أبنائه الثلاثة بإلقائهم بالنيل، وهم: محمد 3 سنوات، وملك 11، وعمرو 8 سنوات، وبسؤال شقيقته أكدت أنه يعاني مشاكل نفسية بسبب ترك زوجته منزل الزوجية منذ عدة أشهر، وأن شقيقها

وتبين من خلال التحريات والفحص قيام أحمد عيد عبد الجواد، عامل ومقيم القاهرة، 45 سنة، بإلقاء نفسه بنهر النيل.

وذلك بعد قيامه بالتخلص من أبنائه الثلاثة بإلقائهم بالنيل، وهم: محمد 3 سنوات، وملك 11، وعمرو 8 سنوات، وبسؤال شقيقته أكدت أنه يعاني مشاكل نفسية بسبب ترك زوجته منزل الزوجية منذ عدة أشهر، وأن شقيقها يقيم بشارع الجمهوريه دائرة قسم ثان السلام. سمكري يلقي ابنته أما الواقعة الثانية فكان بطلها "سمكرى" خنق ابنته حتى الموت، وألقاها بالترعة انتقامًا من والدتها، حيث استغل فترة نومها، ثم وضعها فى شيكارة، وجاب بها أنحاء القاهرة حتى ألقاها فى ترعة عين الصيرة، وتكثف الأجهزة جهودها لاستخراج الجثة المفقودة إلى الآن لانتشالها من مكانها. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "هشام. ز. س"، سمكرى، دائم الخلافات مع زوجتها بصفة دائمة ومستمرة منذ زواجهما من عدة سنوات لشكه فى سلوكها، بسبب كثرة كلام الناس عليها على حد قوله مع أنه لا يملك أى دليل أو حجة على صدق كلامه، إلا أن الوسواس ملأ رأسه بالشكوك وسوء الظن حولها. وقال فى اعترافاته، إنه كان ينوى التخلص من زوجته وقتلها، إلا أن ابنته الكبرى 9 سنوات كانت شبيهة لوالدتها فى ملامحها وتصرفاتها، فانتقم منها فى شخص ابنته، مضيفًا: "استغليت فرصة نومها فى النهار، وقمت بخنقها بإيشارب، وكتم أنفاسها حتى تأكدت من أنها ماتت وفارقت الحياة، ثم وضعتها فى شيكارة وحملتها على الدراجة النارية، وبدأت أدور بها فى شوارع القاهرة لعدة ساعات لأجد مكانًا، أدفنها فيه أو أخفيها فيه، حتى توجهت إلى ترعة عين الصيرة، وأنزلت الشيكارة من على الموتوسيكل وألقيتها فى الترعة ثم عدت إلى المنزل". كما أوضح الوالد، أنها ليست المرة الأولى له، حيث حاول التخلص من أولاده الثلاثة مرات سابقة، آخرها عندما قام بوضع سم لهم فى "البليلة"، إلا أنه تم نقلهم إلى المستشفى وإنقاذهم.

سائق منشأة ناصرفيما قام سائق بالتخلص من حياة ابنه بمنشأة ناصر، حيث قام بتعذيبه والتعدى عليه بالضرب حتى الموت، بسبب لهوه بدراجة أمام منزله بالشارع بمنطقة منشأة ناصر، مما أدى إلى تصادم سيارتين لتفاديه، وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة طارق 11 سنة وجود آثار التعذيب بالظهر، والقدمين والوجه لإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، من آثار قيام والده بجلده بالحزام. وكشفت تحقيقات الواقعة، أن المجنى عليه تسبب فى تصادم سيارتين ملاكى أثناء لعبه بالدراجة أثناء محاولتهما مفاداته، مما تسبب فى وجود تلفيات بالسيارتين وإلزام والد المجنى عليه محمد يسرى 34 سنة سائق بشركة مقاولات، بدفع 700 جنيه تعويضًا لأصحاب السيارات، فاستشاط غيظا، وقام بتقييد نجله لمدة يومين متتالين وتعدى عليه بالضرب حتى الموت. وقال شهود العيان والجيران، إنهم قاموا بفك قيود نجله لأكثر من مرة، إلا أن والده كان يقوم كل مرة بإعادة ربطه بالقيود فى يديه وقدميه، وقام بتعليقه فى سقف الحجرة، والتعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة، وقام بلف جسده بملاية سرير زرقاء اللون. وحاول الأب نقل نجله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، بينما أنكر أمام النيابة ارتكابه الواقعة، وقال إن ابنه توفى نتيجة تصادم السيارتين واصطداهما به أثناء مفاداته عندما كان يلعب بالدراجة فى الشارع أمام منزله.

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