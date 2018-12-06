الزمالك يواصل الصدارة بثنائية في شباك المصري

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 13 مباراة فقط، بينما ظل المصري في المركز 11 برصيد 16 نقطة فقط.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة 11 والذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب. أحرز هدفي اللقاء محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 11 من جملة تكتيكية رائعة، وأضاف يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بها جدول الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

بدأ الزمالك اللقاء بسيطرة تامة على منطقة وسط الملعب، مستغلًا حالة الارتباك التي ظهرت على لاعبي المصري، واستطاع أبناء القلعة البيضاء أن يصلوا أكثر من مرة لمرمى أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي، حتى جاءت الدقيقة 11، ومن تمريرة رائعة من فرجاني ساسي إلى كاسونجو، الذي قام بتمريرها إلى كهربا ليسددها الأخير

بدأ الزمالك اللقاء بسيطرة تامة على منطقة وسط الملعب، مستغلًا حالة الارتباك التي ظهرت على لاعبي المصري، واستطاع أبناء القلعة البيضاء أن يصلوا أكثر من مرة لمرمى أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي، حتى جاءت الدقيقة 11، ومن تمريرة رائعة من فرجاني ساسي إلى كاسونجو، الذي قام بتمريرها إلى كهربا ليسددها الأخير قوية داخل شباك المصري، محرزًا أول أهداف اللقاء. واستمر ضغط الزمالك على المصري الذي قدم أداءً سيئًا في الشوط الأول، وهو ما أسفر عن هدف ثان للأبيض في الدقيقة 38 من جملة تكتيكية رائعة على طريقة الهدف الأول، حيث مرر مصطفى فتحي الكرة إلى كاسونجو الذي مررها بدوره إلى حمدي النقاز داخل المنطقة ليقوم الأخير بتمريرها إلى أوباما الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل شباك أحمد مسعود. بعد الهدف الثاني حاول لاعبو المصري العودة للقاء عن طريق تسجيل هدف وسط تراجع في أداء الزمالك، وحصل المصري على أكثر من مخالفة على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكن فشلوا في استغلالها جيدًا، واتسم أداء الفريق البورسعيدي بالعشوائية، ولم تستمر محاولاتهم كثيرًا، وسرعان ما سيطر الأبيض على الكرة مرة أخرى وقبل نهاية الشوط حصل محمود علاء مدافع الزمالك على بطاقة صفراء هي الثالثة له، ليتأكد بذلك غيابه عن المباراة القادمة لفريقه. وجاء الشوط الثاني مخالفًا عن الأول تمامًا حيث اتسم أداء الفريقين بالبطء الشديد، خاصة الزمالك الذي اطمأن لاعبوه لنتيجة اللقاء، وتسابقوا في إهدار الفرص السهلة، وكاد أن يسجل مصطفى فتحي هدفا ثالثا بعد أن انفرد بمرمى المصري، لكنه وضع الكرة أعلى العارضة، بعدها أضاع يوسف أوباما فرصة أخرى لتعزيز النتيجة. وشهد الشوط الثاني تعرض الثلاثي عبد الله جمعة ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، وتم استبدالهم والدفع بحازم إمام إبراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز بدلًا منهم بعد التغييرات تراجع أداء الزمالك قليلًا، ورغم ذلك كاد أن يسجل إبراهيم حسن هدفا ثالثا بعد أن استقبل عرضية من محمود كهربا سددها بجوار القائم. وأنقذ جنش شباكه من هدف أول للمصري في الدقيقة 80 بعد كرة مرت من أمام حارس الزمالك بتمريرة من إسلام عيسى إلى أحمد جمعة، الذي سدد كرة أرضية ضعيفة تصدى لها حارس الزمالك. كما واصل كاسونجو هوايته في إضاعة الأهداف بعد أن فشل في استقبال عرضية حمدي النقاز داخل منطقة المصري، حيث مرت الكرة من أمامه، وقام مدافع المصري بإبعادها، واختتم كوفي فرص اللقاء في الدقيقة 90+3 بتسديدة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ليرسل تسديدة قوية ردها الحارس جنش لترتد بهجمة سريعة للزمالك لم تشكل خطورة، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بهدفين دون رد، ويواصل أبناء ميت عقبة الابتعاد بصدارة الدوري. ويتبقى للزمالك مباراتان مؤجلتان أمام برياميدز والإسماعيلي، بينما يتبقى للمصري 3 مباريات. ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، جمعهم من 14 مباراة حتى الآن، ويبتعد بذلك عن أقرب منافسيه فريق بيراميدز، الذي يمتلك 26 نقطة، جمعهم من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد المصري عند 16 نقطة جمعهم من 13 جولة، ويحتل بهم المركز الثاني عشر.

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