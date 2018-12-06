عامل يُلقي أطفاله الثلاث في النيل ثم ينتحر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٢ م
ألقى عامل أطفاله الثلاثة في نهر النيل، ثم انتحر بعد ذلك بإلقاء نفسه في مياه النهر، هربا من الضغوط المعيشية، والخلافات الزوجية. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارا بانتشال جثة طفل من نهر النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة وجثة طفل أخر من نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق. وتلقت مديرية أمن القاهرة أخطاراً بإنتشال جثمان أحد الأشخاص بنهر النيل بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وجثمان طفله بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الساحل. وتبين من خلال التحريات والفحص قيام احمد عيد عبد الجواد، عامل ومقيم القاهره 45 سنه، بإلقاء نفسه بنهر النيل.
والأبناء الثلاثة هم، محمد 3 سنوات وملك 11 وعمرو 8 سنوات، وبسؤال شقيقته أكدت أنه يعاني مشاكل نفسية بسبب ترك زوجتة لمنزل الزوجية منذ عدة أشهر، وأن شقيقها يقيم بشارع الجمهوريه دائره قسم ثان السلام ـ تحرر المحضر رقم 8452 لسنة 2018 إداري الوراق ،وتولت النيابة التحقيقات. يذكر أن مركز أبحاث «دفتر
والأبناء الثلاثة هم، محمد 3 سنوات وملك 11 وعمرو 8 سنوات، وبسؤال شقيقته أكدت أنه يعاني مشاكل نفسية بسبب ترك زوجتة لمنزل الزوجية منذ عدة أشهر، وأن شقيقها يقيم بشارع الجمهوريه دائره قسم ثان السلام ـ تحرر المحضر رقم 8452 لسنة 2018 إداري الوراق ،وتولت النيابة التحقيقات.
يذكر أن مركز أبحاث «دفتر أحوال»، أصدر تقريراً بعنوان «مرصد وقائع الانتحار في مصر» لرصد وقائع الانتحار في الفترة بين عامي 2011 و2017. بلغ إجمالي الوقائع 1746 واقعة منها 283 واقعة شروع في الانتحار، حصد عام 2017 العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 422 واقعة، منها 62 واقعة شروع في الانتحار، يليه عام 2015 بعدد 295 واقعة منها 31 واقعة شروع في الانتحار، بينما حصد عام 2011 العدد الأقل من الوقائع بإجمالي 152 واقعة، منها 40 واقعة شروع في الانتحار.
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