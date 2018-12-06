شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجدول الزمنى لتنفيذ فعاليات حزب "الوفد مع الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من قيادات حزب الوفد القائمون على تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، أن الاجتماعين القادمين المقرر عقدهما يومي السبت والأحد المقبلين مع اللجان الفرعية للحزب بمحافظة الجيزة سيشهدان وضع جدول زمني؛ لتفيذ أهداف المبادرة، بالإضافة لرصد الإنجازات التي يتم تحقيقها خلال عمل المبادرة ومدي الالتزام بالجدول الزمني.

وأكد القائمون فى بيان اليوم، أن العمل بالمبادرة في جميع محافظات مصر سيتم عبر جدول زمني، محدد سلفًا لجميع الفعاليات والتكليفات التي ستطرح خلال الاجتماعات القادمة مع اللجان العامة والفرعية للحزب على مستوى الجمهورية؛ وذلك لضمان استمرارية عمل المبادرة على النحو المرجو منها، وهو تواجد حزب الوفد في الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين.