على ماذا اتفق طرفا الحرب اليمنية في السويد؟

في أول يوم من مباحثات السلام اليمنية بين الوفدين الحكومي والحوثي في السويد، اتفق الطرفان على إطلاق سراح آلاف الأسرى في خطوة وصفها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بـ"بداية مبشرة".

وقال غريفيث في مؤتمر صحفي اليوم إلى إن مجرد جمع الوفدين اليمنيين في السويد يعد خطوة مهمة لأول محادثات سلام منذ 2016، بعد أن فشلت أحدث محاولة في سبتمبر الماضي بجنيف بسبب تغيب الحوثيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين يشمل خمسة آلاف أسير على الأقل، فيما أكد غريفيث أن الاتفاق سيتيح لم شمل آلاف الأسر.

وتوقع مصدر...