الجميل: مشكلتنا في فقدان السيادة وعدم سيطرة الجيش على كامل الأراضي

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن "لبنان لا يبنى الا بوجود دولة قوية وقضاء مستقل وسيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية"، مشيرا الى أنه "لو كان الجيش يسيطر على كامل الأراضي اللبنانية لما واجهنا اليوم ما واجهناه، من احداث الجاهلية الى موضوع الاتهامات الاسرائيلية".
وخلال لقاء حواري نظمته دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في حزب الكتائب، شدد على أن "المهمة تقع على عاتق الشرعية اللبنانية، في التعاطي مع الأمم المتحدة، التي تتعاطى هي مع الجانب الإسرائيلي وقوات اليونيفيل، والقرارات الدولية تعالج الموضوع. المشكلة اليوم ان ليس لبنان الرسمي هو من يسيطر على الارض".
وحول موضوع الأنفاق قال الجميل: "اليوم يدور الحديث عن وجود أنفاق على الحدود اللبنانية، هل تعتقدون ان مسؤولاً واحداً يمكنه ان يجيب عن هذا السؤال؟ الجواب الوحيد هو حزب الله".
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