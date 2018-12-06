أفاد مراسل "​النشرة​" أنه تم فرز 230 صوتا من أصل 578 في ​انتخابات​ ​نقابة المحررين​، مشيرا الى أن المرشح ​جوزيف قصيفي​ متقدم على كل من ​جورج شاهين​، رئيس النقابة الحالي ​الياس عون​، أندريه قصاف، و​نافذ قواص​.

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: تقدم جوزيف قصيفي في انتخابات نقابة المحررين على الياس عون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .