ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاجتماع الثاني للمنتدى التشريعي التشاوري، في حضور رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهية الحريري وعدد من وزراء ونواب الكتلة وممثلي تيار "المستقبل" في الهيئات التمثيلية التربوية. وجرى خلال الاجتماع البحث بواقع القطاع التربوي في لبنان.
كما استقبل الحريري السفيرة الأميركية في لبنان أليزابيث ريتشارد في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري عرض مع ريتشارد المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .