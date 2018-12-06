الحريري عرض مع ريتشارد المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية

ترأس رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الاجتماع الثاني للمنتدى التشريعي التشاوري، في حضور رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية ​بهية الحريري​ وعدد من وزراء ونواب الكتلة وممثلي تيار "المستقبل" في الهيئات التمثيلية التربوية. وجرى خلال الاجتماع البحث بواقع القطاع التربوي في ​لبنان​.

كما استقبل الحريري ​السفيرة الأميركية​ في لبنان أليزابيث ريتشارد في حضور الوزير ​غطاس خوري​، وعرض معها آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.