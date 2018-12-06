اليونفيل تؤكد وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل

أكدت قوات "اليونفيل" العاملة في جنوب ​لبنان​ والتابعة للأمم المتحدة، في بيان، "وجود نفق في ​الخط الأزرق​ الفاصل بين حدود لبنان وإسرائيل"، مذكرة أن "القائد العام لقوات "اليونفيل" ستيفانو دل كول زار مع الفريق التقني نقطة قرب مستوطنة المطلة في شمال إسرائيل حيث اكتشف الجيش الإسرائيل أحد الأنفاق بالقرب من الخط الأزرق".

وأعلنت أنه "استناداً إلى المعلومات التي اطلعنا عليها، فإننا يمكننا أن نؤكد أن النفق موجود في الموقع"، مشيرة الى أنها "تشارك مع كافة الجهات متابعة الإجراءات العاجلة لمتابعة الحدث"، مشددة على أنه "من المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير"، مؤكدة أنها سترسل المعلومات التي لديها إلى الجهات اللبنانية المختصة.

*ترجمة "النشرة"