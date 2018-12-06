وحدات من الأمن العام أقفلت محلا مخالفا في برقايل واثنين آخرين في خراج بلدة حلبا

قامت وحدات من ​الأمن العام​ في محافظة عكار، بدوريات على المؤسسات والمحال التجارية الّتي يملكها أو يديرها سوريون في مناطق عكارية عدّة، وأقفلت محلًّا للمجوهرات عند مفترق بلدة ​برج العرب​ - ​برقايل​ بالشمع الأحمر، ومحلَّين تجاريَين "1 دولار" في خراج بلدة حلبا.

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