الطقس غدا غائم وانخفاض بالحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية اعلامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمرّ تأثيره حتّى يوم السّبت، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم إجمالاً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب 80 كم/س أحيانًا خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود أربعة أمتار، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1700 متر وما فوق خاصّةً خلال اللّيل.

كما توقعت أن يكون طقس يوم السبت، غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق. وطقس يوم الأحد، غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متقطّعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700متر وما فوق.