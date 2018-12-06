البنتاغون: نجري تحليقا غير دوري فوق أوكرانيا وملتزمون بالدعم

أعلن ​البنتاغون​، في بيان، أن "​الولايات المتحدة​ وحلفاءها، أجروا تحليقا غير دوري فوق ​أوكرانيا​ في إطار اتفاقية السماء المفتوحة"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يظهر اختيار توقيت هذا التحليق، تأكيد الولايات المتحدة على التزاماتها أمام أوكرانيا وغيرها من الدول".

وأكد البنتاغون أن "حادثة مضيق كيرتش تصعيد خطير، وتطمح الولايات المتحدة لعلاقات جيدة مع ​روسيا​، لكن ذلك غير ممكن مادامت تصرفاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار مستمرة في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

وكان الرئيس الأوكراني ​بيوتر بوروشينكو​ قد أعلن أن التصريحات الغربية على خلفية الحادث في مضيق كيرتش واحتجاز السفن ليست كافية وينتظر منهم اتخاذ إجراءات بحق روسيا.