ماس يحذر من كارثة إنسانية باليمن في حال فشلت مشاورات السويد

حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من "كارثة إنسانية باليمن حال فشل المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي انطلقت اليوم"، مشدداً على "ضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف المشاركة في المشاورات من أجل إنهاء الحرب باليمن|؟
وأكد |ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن دون عوائق وإلا سيموت الكثير من الناس وينبغي أن نتجنب هذا بأي ثمن".
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