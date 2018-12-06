ماس يحذر من كارثة إنسانية باليمن في حال فشلت مشاورات السويد

حذّر وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ من "كارثة إنسانية ب​اليمن​ حال فشل المشاورات اليمنية التي ترعاها ​الأمم المتحدة​ في العاصمة السويدية ​ستوكهولم​، والتي انطلقت اليوم"، مشدداً على "ضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف المشاركة في المشاورات من أجل إنهاء الحرب باليمن|؟

وأكد |ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن دون عوائق وإلا سيموت الكثير من الناس وينبغي أن نتجنب هذا بأي ثمن".