مسؤولة أميركية: ندعو روسيا للتخلص من صاروخ "9- أم-729" متوسط المدى

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الرقابة على التسليح والأمن الدولي أندريا تومبسون، خلال حديث صحفي، "دعوة الولايات المتحدة لروسيا للتخلص من صاروخ "9- أم-729" متوسط المدى، أو تغيير نظامه حيث لا ينتهك مداها، بنود معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".
ولفتت تومبسون إلى أنه "يجب أن يكون ذلك قابلا للتحقق"، مشيرة إلى أن "الكرة في الملعب الروسي وعليهم أن يأخذوا زمام المبادرة".
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