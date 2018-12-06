الجزيرة: مدير مخابرات تركيا قدم إحاطة لأعضاء بمجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر تركية أن "مدير ​المخابرات التركية​ هاكان فيدان قدم إحاطة لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي في ​واشنطن​ بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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