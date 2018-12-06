الشرطة الفرنسية تعتقل 146 شخصاً أمام مدرسة "مانت لا جولي" الثانوية

اعتقلت ​الشرطة الفرنسية​ 146 شخصاً أمام مدرسة "مانت لا جولي" الثانوية، شمال غربي العاصمة ​باريس​، وذلك بعد ​اشتباكات​ جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية ​احتجاجات​ ​طلاب المدارس​ الثانوية اعتراضاً على غلاء الأسعار وغلاء الإيجارات وتجاهل ​الحكومة​ لمطالبهم.

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