تواضروس الثاني: أتطلع إلى بناء أول كنيسة في السعودية

أعرب بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، عن "تطلعه إلى بناء أول كنيسة في ​السعودية​، أسوة بدول عربية لا سيما ​الدول الخليجية​ مثل ​الإمارات​، و​سلطنة عمان​، و​البحرين​، و​الكويت​، وقطر"، متسائلا: "لا أعرف طبيعة الظروف هناك في السعودية ولكن لِم لا ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة توجد فيها كنائس".

وأشار تواضروس الثاني إلى أن "السعودية تستقبل آلاف ​العمال​ المصريين، بينهم مسيحيون، ومن ثم فإن توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جدًا"، موضحاً أن "إقامة قداس في السعودية، خطوة جاءت بالترتيب، وكانت إيجابية وطيبة، وفق التطورات ​الجديدة​ التي تشهدها المملكة، لمواكبة العصر".