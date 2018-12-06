تواضروس الثاني: أتطلع إلى بناء أول كنيسة في السعودية

أعرب بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، عن "تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، أسوة بدول عربية لا سيما الدول الخليجية مثل الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، وقطر"، متسائلا: "لا أعرف طبيعة الظروف هناك في السعودية ولكن لِم لا ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة توجد فيها كنائس".
وأشار تواضروس الثاني إلى أن "السعودية تستقبل آلاف العمال المصريين، بينهم مسيحيون، ومن ثم فإن توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جدًا"، موضحاً أن "إقامة قداس في السعودية، خطوة جاءت بالترتيب، وكانت إيجابية وطيبة، وفق التطورات الجديدة التي تشهدها المملكة، لمواكبة العصر".
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