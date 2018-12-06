فنانون من 11 دولة يشاركون في الدورة الخامسة لمهرجان طيبة الدولي للفنون بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

أعلنت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية، ومسرح الطفل، تفاصيل دورته الخامسة، التي تقام بمدينة أسوان في الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

يشارك في الدورة الجديدة، فنانون في مجال مسرح الطفل والفنون التشكيلية والتلقائية من 11 دولة هي: إيطاليا وسويسرا وإسبانيا والسويد، والسودان ولبنان والعراق والأردن والإمارات والكويت والسعودية بجانب مصر.

أضافت "مكرم" أن المهرجان الذي يقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشّاط، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، ستتضمن دورته الخامسة عروضًا مسرحية للأطفال، ومعارض للفنون التشكيلية، وندوات وورش عمل فنية، ومسابقات في الرسم والمسرح المدرسي.

يشارك في منافساتها طلاب المدارس بمحافظة أسوان، وهي مسابقات يرعاها المسرحي الكويتي، الدكتور حسين المسلم، الذي اختير رئيسًا شرفيًا للمهرجان.

فيما أشارت هنا مكرم، إلى أن جامعة أسوان تشارك بالمهرجان للمرة الأولى، حيث ستستضيف الجامعة بعض الندوات وورش العمل، كما يشارك الأساتذة والطلاب في الجامعة بمختلف أنشطة المهرجان.