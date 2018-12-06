مصور أجنبي ينشر فيديو "إباحي" مع صديقته أعلى الهرم الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر مصور دنماركي يدعى "أندرياس هيفيد"، فيديو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم المصور الأجنبي، عبر "يوتيوب"، أن تصوير الفيديو الذي نشره مساء أمس، يعود إلى نوفمبر الماضي.

وبالرجوع إلى وزارة الآثار، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يعلم شيئًا عن الفيديو والصور المنتشرة، وطلبها للاطلاع عليها والوقوف على مدى حقيقتها.

وأضاف وزيري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الخميس: "لازم نشوف ونتأكد الأول عشان نحكم عليها، ربما تكون (فوتوشوب) وتم التلاعب فيها".

وكانت عدة صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لأجنبيين يمارسان أفعال منافية للأداب، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة.