رئيس جامعة دمياط يجتمع باتحاد الطلاب والأسر الطلابية في المنشآت الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

عقد الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اجتماعًا مع أعضاء اتحاد الطلّاب والأسر الطلّابية، اليوم الخميس، في المرحلة الثانية من المنشآت الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور طارق أبوالمعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب داخل أحد المدرجات الجديدة بالمرحلة الثانية، مؤكدًا دعم رئيس الجمهورية للشباب والأنشطة الطلابية.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة للمراحل المختلفة للمنشآت - تحت التشطيب - ضمن المرحلة الثانية والمدرجات المركزية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الجامعية، والحفاظ عليها بين الطلّاب لأنها تُعد بيتًا للعائلة.

ووجّه "دعدور" بضرورة إقامة عرض مسرحي من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب يضم جميع المواهب في كليات الجامعة المختلفة.