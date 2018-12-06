بالصور.. أسوان تستقبل 261 فتاة ضمن الفوج السادس لرحلات قطار الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبلت محافظة أسوان، اليوم الخميس، الفوج السادس من أفواج قطار الشباب تحت شعار "اعرف بلدك" قادمين من محافظة الأقصر، ويضم الفوج 261 فتاة يمثلون طلاب الجامعات.

إضافة إلى شباب مديريات الشباب والرياضة وفرق الكشافة والجوالة من محافظات بورسعيد والقاهرة وأسيوط والإسكندرية ومطروح.

قال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إنه يتم تقسيم الأسبوع إلى جزئين بحيث يتم بالتبادل مع محافظة الأقصر.

وأضاف أن برنامج الرحلة يشمل زيارة معابد فيلة والسد العالي ومتحف النيل والمتحف النوبي والقرية النوبية وجزيرة النباتات.