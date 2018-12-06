مشاكل تقنية جديدة تظهر في أحدث هواتف آيفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
عبر عدد من مستخدمي هواتف شركة أبل الأمريكية، عن استيائهم من مشاكل في تظهر في أحدث هواتف الشركة.
ووفق ما ذكرت وكالة "فيستي"، ذكر عدد من مستخدمي هواتف آيفون، أن هواتف "آيفون إكس إس" تعاني من مشاكل في العمل مع الشبكات الخلوية.
وأكد أحد المستخدمين أنه اضطر لاستبدال هاتفه الجديد "إكس ‘س" بهاتف "آيفون إكس" بعد مدة من شرائه، وذلك بعد أن أزعجته المشاكل الدائمة التي ظهرت في عمل هذا الهاتف مع شبكات "LTE"، وفشله المتكرر في التقاط إشارة الشبكات.
ويرى المستخدم أن ظهور هذه المشاكل سببه استخدام شرائح مودم من تطوير "إنتل"، في حين أن هواتف "آيفون إكس" التي طرحت العام الفائت احتوت على شرائح من تطوير "كوالكوم".
كما اشتكى الكثير من عملاء شركة "Verizon" الأمريكية للاتصالات، من أن شرائح "eSim" في هواتف آيفون "إكس إس" و"إكس آر" خاصتهم لا تتصل بالشبكات الخلوية.
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