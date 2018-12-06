بالصور.. تجميل المدخل الشمالي لمدينة رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد :

تفقد المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الخميس، أعمال التجميل الجارية في مدخل المدينة الشمالي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لعام المالي الحالي .

شدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالضوابط المتفق عليها بكراسة الشروط من حيث جودة الخامات وموعد الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد لذلك.

رافق رئيس المدينة المهندس عبدالمنعم أحمد جمال، مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة رأس سدر.