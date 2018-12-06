عشراوي: تصويت "الشيوخ الأيرلندي" على مشروع قانون مقاطعة منتجات "المستوطنات" شجاع

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي بالأغلبية، على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مرحلته الخامسة والنهائية.

وقالت عشراوي - في بيان لها اليوم الخميس - "باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لمجلس الشيوخ الأيرلندي الذي اتخذ موقفًا شجاعًا ومبدئيًا لدعم السلام، ووقف إلى جانب الحق والعدالة، وأكد التزام أيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

كما ثمنت الموقف الجريء والأخلاقي من قبل السيناتور فرانسيس بلاك التي قدمت هذا المشروع، ودعمت مرروه، لتصبح أيرلندا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسات تعكس التزام الاتحاد المعلن بالقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين.

وأضافت أن "الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مصادقة مجلس النواب الأيرلندي على المشروع بشكله النهائي في القريب العاجل، والتوقيع عليه بعد ذلك من قبل رئيس أيرلندا ليصبح قانونًا نافذًا مباشرة".

ودعت عشراوي الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي عمومًا، أن يحذوا حذو أيرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع الأراضي المحتلة "المستوطنات"، ومعاقبة كل من يبيع أو يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة "المستوطنات"، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية.