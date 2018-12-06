الدرديري يبحث مع الفريق الأممي دعم و إعمار دارفور

بحث وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، يوم الخميس، مع رئيسة الفريق القُطري للأمم المتحدة، منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قوي سون، دعم الاستقرار في دارفور والانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية.

وجددت سون الالتزام بمبدأ التحول من المساعدات الإنسانية في دارفور إلى التنمية وإعادة الإعمار، واستعرضت في حديثها جهود المنظمة لاستقطاب دعم المانحين لاستراتيجية تنمية الإقليم.

بدوره أكد الدرديري بحسب شبكة الشروق – استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، وتابع “جولة الرئيس عمر البشير في دارفور الأخيرة جسدت تلك الحقيقة، ما يحتم تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ووضع استراتيجية التنمية موضع التنفيذ”.

وتطرق الطرفان لجهود استكمال تحقيق السلام في المنطقتين والوضع في أبيي، وأبلغت المسؤولة الأممية وزير الخارجية بنتائج زياراتها ولقاءاتها الأخيرة في جوبا ونيروبي وأبيي، وأشارت إلى لقاء مرتقب يجمعها برئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو امبيكي، الأسبوع المقبل بأديس أبابا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)