أمين: يناير المقبل موعد انطلاق مفاوضات الدوحة

أعلن ممثل رئيس الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض لسلام دارفور، أمين حسن عمر، اتفاق الحكومة والوسطاء والحركات المتمردة، على عقد جولة مفاوضات في يناير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال عمر في تصريح بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، يوم الخميس، إن الأطراف عقدت جلسة أخرى للتشاور بعد التوقيع على اتفاقية ما قبل مفاوضات الدوحة، واتفقوا على عقد المفاوضات في يناير المقبل.

وأضاف أن الأطراف المجتمعة طالبت الوسطاء بأن يسعوا في فترة ما قبل المفاوضات للتواصل مع الأطراف ومع الشركاء، للتشاور تمهيداً للمفاوضات.

وقال “كان هناك حديث لاستكمال التفاوض السابق الذي جرى في أديس أبابا حول وقف العدائيات، حين كان هناك قضايا لم تحل ويراد لها أن تستكمل الآن، ويجري التوقيع على وقف العدائيات بين الأطراف عندما تنعقد المفاوضات في الدوحة”.

وأشار أمين إلى أنه وقع عن حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وعن العدل والمساواة، جبريل إبراهيم. وأوضح أن الاتفاقية هي وثيقة تحدد إطار المفاوضات ومكان المفاوضات وهو الدوحة، وأساسها وثيقة الدوحة “وأي قضايا أخرى ترى الحركات أنها مهمة لتحقيق ما تسميه السلام الدائم”.

ونوه إلى أن الاتفاق الموقع يحدد أدوار الوسطاء والمبعوث المشترك الأفريقي والأممي والقطري، والأطراف والشركاء وكيفية مناقشة القضايا المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)