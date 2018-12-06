أجمع عدد من معجبي الفنان الشاب أحمد الصادق على أن تسجيله الجديد لأغنية الطنبور ( السلام للتومة) التي بثها في تسجيل مصور على طريقة الفيديو كليب على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب – أجمعوا على إنها قد أعادته لأداءه الرائع الذي استهل به مشواره الفني مع الغناء وكان سبباً في انتشاره وتعلق الناس به .

هذا وقد كتب أكثر من معلق مؤكداً المستوى العالي والتطريب الجميل الذي تميز به أداء الفنان أحمد الصادق في هذا التسجيل حيث ذكر أحد المعلقين قائلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : تسجيل جديد بالطنبور لأحمد الصادق يبهر رواد المواقع ويعيده لجمهوره القديم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .