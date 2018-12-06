العدل تؤكد الفراغ من صياغة عدد من التشريعات

كشف وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود أبكر دقدق؛ عن أنشطة مكثفة في مجال التشريعات حيث انتظمت الوزارة اجتماعات متواصلة للجان العاملة في مجال التشريعات التي ابتدرتها مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة.

وقال دقدق إن تلك الأنشطة شملت صياغة تشريعات جديدة إنفاذاً لما تبقى من توصيات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بصياغة تشريعات تؤسس لقيام المفوضيات التي نصت عليها توصيات الحوار الوطني فضلاً عن القوانين التي تحتاج لتعديلات متنوعة؛ حيث تم الفراغ من إعداد مصفوفة التعديلات المتنوعة رقم (2).

و أضاف دقدق بحسب سونا – أن اللجان المعنية تتابع العمل المتواصل تحت الإشراف المباشر من الوزير ووزير الدولة بوزارة العدل، متوقعاً الفراغ من صياغة عدد مقدر من التشريعات بنهاية هذا العام مما يسهم في إحداث نقلة تشريعية نوعية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)