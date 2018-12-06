جمارك البحر الأحمر تحبط محاولة لتهريب الذهب

تمكنت مكافحة التهريب بدائرة جمارك البحر الأحمر إثر معلومات توفرت، وبعد الرصد والمتابعة ومطاردة المهربين تمكنت من إحباط محاولة تهريب (16) سبيكة ذهب تزن (29) كيلو ونصف الكيلو ذهب.

وأكد اللواء شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك – في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) – بالمجهود الكبير الذي بذل من منسوبي الجمارك، مؤكداً أن قوات المكافحة ستظل كما العهد بها صمام أمان لصون مكتسبات البلاد ودعم وحماية الاقتصاد الوطني وضبط وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة الوطن والمواطن.

وتمنى عاجل الشفاء للمصابين من أبطال مكافحة التهريب الأشاوس، مشيراً إلى أن الضبطية تمت في إحدى المناطق الجبلية الوعرة في الحدود الشمالية لولاية البحر الأحمر.؟

وقال بحسب سونا – أن أفراد المكافحة قد ألقوا القبض على أحد المتهمين، فيما تم تحرير إعلان حجز للمضبوطات ووسيلة التهريب ومباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم .

يذكر أن رئيس هيئة الجمارك وقف على الإنجاز بولاية البحر الأحمر بحضور اللواء شرطة اسماعيل بابكر مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية واللواء شرطة مصطفى حسن العبد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر ومدير مكافحة التهريب بالولاية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)