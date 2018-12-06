أزهري: مشروع جديد يسهم في زيادة نصيب الدولة من الذهب

كشف وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبد القادر عبد الله عن العمل على تطوير “مشروع جديد ” سيرى الناس مردوده عما قريب يصب في زيادة نصيب الدولة من عائدات معدن الذهب .

وأضاف – عقب ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية يوم الخميس أن المجلس أطلع على أداء الشركة للعام 2018 وخطتها للعام 2019 بالإضافة إلى ميزانية الشركة للعام القادم وأجازهما، ووصف أداء الشركة للعام 2018 بأنه كان جيداً، لافتاً إلى أن الموازنة المقدمة من الشركة للعام القادم جاءت على نسق النهج الجديد الذي اختطته الحكومة والذي يرتكز على البرامج والأداء .

وأعرب الوزير عن رضا المجلس التام على ما تضمنته الخطة من مشاريع جديدة وطموحة، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على اتخاذ الوسائل اللازمة للنهوض بشكل العلاقة بينها وبين المعدنين التقليديين من أجل الحفاظ على حقوقهم ولتبصيرهم بكل ما يضمن سلامتهم وتعظيم عائدات الذهب بالنسبة لهم.

من جانبه أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مجاهد بلال طه بحسب سونا – أن الشركة بصدد إعداد خطة طموحة وموسعة للإحاطة بإنتاج قطاع التعدين التقليدي من الذهب، وفي ما يتعلق بمشروعات المسؤولية المجتمعية أكد بلال أن هناك تنسيقاً تاماً مع حكومات الولايات والمجتمعات المحلية لضمان تنفيذ مشروعات التنمية المحلية وفق الاحتياج الفعلي لهذه المجتمعات من أجل تنميتها وتطويرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)