بالفيديو : غربال المريخ هل كان زعيم (للنيقرز) قبل احترافه كرة القدم والتزامه الخطة (باسطة لبن تسعة نوم)

كشف حوار في برنامج (عشر ونسة) الذي يقدمه اللاعب محمد مصطفى البرنس على يوتيوب – كشف عن علاقة بين لاعب المريخ الدولي وهدافه محمد عبد الرحمن المعروف بالغربال بمجموعات (النيقرز) وذلك قبل احترافه كرة القدم حيث أقر اللاعب ضمنياً بأنه كان (بوس) للمجموعة .

وأشار الغربال بأنه كان يعيش حياة تسودها المشاكل مع تلك المجموعات ولكنه تخلى عنها بعد احتراف كرة القدم وارتباطه بالهلال ثم المريخ ليصبح منضبطاً وفق الخطة (باسطة لبن تسعة نوم).

وتناول الحوار الشيق انتقاله من الهلال للمريخ والمقابل الذي استلمه من المريخ والأجواء التي وجدها داخل نادي المريخ موضحاً بأن الهلال كان عبارة عن صفحة في حياته (طواها) بمجرد التوقيع للمريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)