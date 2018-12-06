انطلاق أعمال اللجنة الوزارية السودانية اليوغندية غداً

تنعقد يوم غد (الجمعة) بالعاصمة اليوغندية كمبالا اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة بين السودان ويوغندا حيث يترأس وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد الجانب السوداني؛ بينما يترأس الجانب اليوغندي وزير خارجيتها السيد سام كوتيسا. وكانت وزارة الخارجية اليوغندية استضافت يوم الثلاثاء أعمال الدورة الرابعة للجنة التشاور السياسي بين البلدين، وترأست السيدة الوكيل المساعد السفيرة إلهام إبراهيم محمد احمد الجانب السوداني؛ بينما ترأس الجانب اليوغندي السفير باتريك موغويا الوكيل الدائم لوزارة الخارجية اليوغندية. ويتوقع بحسب سونا – أن يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين. الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين تنعقد بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أعوام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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